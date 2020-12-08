Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi

08.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:17

Aspendos Arena gösteri merkezi binasının dış/genel planı ANTALYA (AA) – Antalya'da, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerinin sahnelendiği Aspendos Arena Gösteri Merkezi, belediye tarafından mühürlendi.

Aspendos Arena gösteri merkezi binasının dış/genel planı ANTALYA (AA) – Antalya'da, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerinin sahnelendiği Aspendos Arena Gösteri Merkezi, belediye tarafından mühürlendi.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan ve yaz aylarında genelde turistlere yönelik gösterilerin yapıldığı Aspendos Arena Gösteri Merkezi, Serik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mühürleme işlemine tepki gösterdi.

Paylaştığı fotoğrafın altına "Gördüğünüz yazı Aspendos Arena'nın Serik Belediyesi tarafından mühürlendiğinin resmidir" notunu düşüne Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"102 ülkede 5000'den fazla gösteri ile Yeni Zellanda'dan Meksika'ya, Şili'ye, Bahreyn'den Sibirya'ya 45 milyondan fazla dünya izleyicisine kültürümüzü ve memleketimizi tanıtmanın hediyesidir. Aspendos Arena sahnesinde her yıl yüzbinlerce turiste kültürümüzü sergilemenin ödülüdür. Dün Ankara Sanat Tiyatrosu bugün bizim tiyatromuz... Tarih bunları unutmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz."

"Mahkeme kararı uygulandı"

Serik Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Belediyenin Aspendos Arena Tiyatrosu'nu mühürlediğine dair sosyal medyada paylaşımlar yer aldığı" belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu mühürleme işlemi mahkeme kararının uygulanmasından ibarettir. Paylaşım yapan şahısların konuyu yargı nezdinde çözmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi
Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi
Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi
Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

İlgili Haberler

'Aspendos Arena' mahkeme kararıyla mühürlendi
'Aspendos Arena' mahkeme kararıyla mühürlendi
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Öğrenciler, İranlı nükleer fizikçiye suikastın ardından gösteri düzenledi
Öğrenciler, İranlı nükleer fizikçiye suikastın ardından gösteri düzenledi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Perihan Savaş Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Erol Bulut Sinan Gümüş Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:19:02. #1.15#
title