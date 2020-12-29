Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

29.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:38
Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Korkuteli-Elmalı kara yolu Ulucak Mahallesi mevkisinde sis nedeniyle 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçlardaki hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Elmalı'daki hastanelere kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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