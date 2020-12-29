Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
29.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:38
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Korkuteli-Elmalı kara yolu Ulucak Mahallesi mevkisinde sis nedeniyle 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Araçlardaki hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Elmalı'daki hastanelere kaldırıldı.
Araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz