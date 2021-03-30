Antalya'da zeybekli evlilik teklifi
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Antalya'da zeybekli evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Güncel

Antalya'da zeybekli evlilik teklifi Antalya'da bir genç falezler üzerindeki Düden Park'ta kız arkadaşına zeybek koreografisi eşliğinde evlilik teklifi yaptı.

Antalya'da zeybekli evlilik teklifi

ANTALYA - Antalya'da bir genç falezler üzerindeki Düden Park'ta kız arkadaşına zeybek koreografisi eşliğinde evlilik teklifi yaptı.

Muratpaşa ilçesinde bir genç, sevdiği genç kıza evlenme teklifi yapmak için falezler üzerindeki Düden Park'ta sürpriz hazırladı. Yere güllerden kalp yapan genç, kendisiyle birlikte 8 kişiden oluşan bir kareografi ile zeybek oynamaya başladı. Genç kız sevgilisinin zeybeğini uzun süre izledi. Daha sonra kız arkadaşının önünde diz çöken genç uzattığı yüzükle evlilik teklifi yaptı. Sürpriz evlenme teklifi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen genç kız, erkek arkadaşına sarılarak teklifi kabul etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da zeybekli evlilik teklifi
Antalya'da zeybekli evlilik teklifi
Antalya'da zeybekli evlilik teklifi
Antalya'da zeybekli evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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