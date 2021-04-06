Antalya'da yolcu otobüsü ile tarım işçilerinin aracı çarpıştı: 6 yaralı
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Antalya'da yolcu otobüsü ile tarım işçilerinin aracı çarpıştı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü ile tarım işçilerinin aracı çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsü ile tarım işçilerini taşıyan hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsü ile tarım işçilerini taşıyan hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Manavgat- Antalya D-400 kara yolu Taşağıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Aziz Kaya'nın (55) kullandığı 46 AK 709 plakalı, Ak Aksu Turizm firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü ile Taşağıl Mahallesi'nden kara yoluna çıkan Adem Çelik (56) yönetimindeki 07 HUS 72 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçta bulunan sürücü Adem Çelik ile Serik ilçesine muz serasına giden Ahmet Şirin (22), Şükran Toprak (40), Gülsüm Sarı (38), İbrahim Sarı (44) ve otobüsün muavini Mahmut Menekşe (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Adem Çelik'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Antalya'da yolcu otobüsü ile tarım işçilerinin aracı çarpıştı: 6 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsü ile tarım işçilerinin aracı çarpıştı: 6 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsü ile tarım işçilerinin aracı çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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