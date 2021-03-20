Antalya'da Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinleri ağaç dikti
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Antalya'da Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinleri ağaç dikti

20.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:37
Antalya'da Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinleri ağaç dikti

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan yaşlı bireyler, Yaşlılar Haftası kapsamında gelecek nesiller için ağaç dikti.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan yaşlı bireyler, Yaşlılar Haftası kapsamında gelecek nesiller için ağaç dikti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Halil Akyüz Huzurevi sakinleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle, huzurevi bahçesine benjamin türü ağaç dikti. Düzenlenen ağaç dikimi etkinliği huzurevi sakinlerini mutlu etti. Diktikleri ağaçlarda kendi isimlerini yaşatacak olan yaşlı bireyler, ağaçlarının bakımını da kendisi yapacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin de etkinlikte huzurevine adını veren hayırsever Halil Akyüz için bir ağaç dikti. Pandemi nedeniyle birçok etkinliği gerçekleştiremediklerini belirten Ulutekin," Bu yıl huzurevinde yaşayan her bir birey için kendi adlarına ağaç diktik" dedi.

"Ağaçlarla birlikte yaş alacağız"

Etkinliğin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen huzurevi sakini Abraham Arslan "Diktiğimiz bu ağaçların önemini ilerleyen günlerde anlayacağız. Bu ağaçlar da bizle beraber yaş alacak" diye konuştu. Ateş Kar ise "Bu hem doğa için hem de bizler için çok güzel bir şey. Benimde dikili bir ağacım olduğu için çok mutlu oldum. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan huzurevi sakinlerinden Abdullah Zorlu ve Hasan Özen, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin'e, kibritten yaptıkları gemi maketi hediye etti. - ANTALYA

Antalya'da Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinleri ağaç dikti
Antalya'da Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinleri ağaç dikti
Antalya'da Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinleri ağaç dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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