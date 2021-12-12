Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da 8 katlı bir sitenin giriş kısmında, sitede yalnız yaşayan kadının cansız bedeni bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 8 katlı bir sitenin giriş kısmında, sitede yalnız yaşayan kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir sitenin bahçe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binanın giriş kısmında yerde hareketsiz bir şekilde Nuket Akar'ı (50), görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden kadının kanser tedavisi gördüğü ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Öte yandan yapılan araştırmada sitenin 8'inci katında apartman boşluğunun penceresinin yanında kadının terlikleri bulundu. Polis, Akar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'da yalnız yaşayan kadın site bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

 Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title