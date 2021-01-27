Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)

DEV DALGALARLA SELFİE

Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar, yürüyüş bandı üzerinde denize yakın olan noktada ana yola kadar ulaştı. Yağmurun ve fırtınanın dinmesiyle birlikte Antalyalılar dev dalgalarla fotoğraf çekmek için bölgeye geldi. Vatandaşlar ıslanmayı göze alıp dalgalar eşliğinde selfie çekti. Bazıları duvarı aşan dalgaların etkisiyle yere düştü. Çevredekiler tarafından kaldırılan vatandaşlar fotoğraf çekmeyi sürdürdü. Bölgedeki oyun parkındaki aletler ile banklar dalgaların etkisiyle yerinden sökülürken, bazı ünlü restoranların da camları patladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çakılla kaplanan yolu temizlemek için geçici olarak trafiğe kapattı.

DALGALAR ARASINDA TEHLİKELİ ARAYIŞAntalya'da hızı saatte 132 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar 40 metre uzunluğundaki falezleri dövdü. Vatandaşlar ise dalgaları görmek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde değerli takı ve madeni para arayanlar ise dev dalgalara aldırış etmeden arayışlarını sürdürdü.SAĞANAK, DÖŞEMEALTI 'NDA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİDöşemealtı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nin bazı bölümleri yoğun yağış nedeniyle göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle ilçedeki tarım alanları da sualtında kaldı.

Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM- Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ- Veli KÖKEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER