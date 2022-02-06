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Antalya'da villada çıkan yangında bir kişi öldü

AA, Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da villada çıkan yangında bir kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Belek Mahallesi 3. Sokak'ta yer alan sitede bulunan 3 katlı villanın orta katındaki odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Eve giren ekipler, Burak Ünal'ın (27) cansız bedenini buldu.

Yangın çıktığını duyarak evlerinin önüne gelen gencin annesi ve kız kardeşi fenalık geçirdi.

Ünal'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evde yalnız olan Ünal'ın, yangın sırasında uyuduğu tahmin ediliyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

112 Acil Çağrı, Antalya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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