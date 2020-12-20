Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

20.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:18
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir şüphelinin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kestel Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Aramada, 555 gram esrar, bir miktar metamfetamin, 52 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 3 bin 330 lira ve 70 avro ele geçirildi.

Olayla ilgili V.D, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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