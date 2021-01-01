Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu imalatında kullanılan kurutma projektörü ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli Ö.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam