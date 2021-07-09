Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
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Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Antalya'da çalıştığı iş yerinden alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle üst geçit korkuluklarına çıkan genç adam 1,5 saat boyunca polise ecel terleri döktürdü.

Antalya'da çalıştığı iş yerinden alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle üst geçit korkuluklarına çıkan genç adam 1,5 saat boyunca polise ecel terleri döktürdü. Araç trafiğini kilometrelerce kilitleyen intihar teşebbüsü, genç adamın bir anlık dalgınlığından faydalanan polisin hamlesiyle sona erdi. Korkuluklarda resmi ve sivil polislerin belinden ve kolundan yakaladığı genç adam güçlükle korkulukların diğer tarafına alındı. Polisler direnen ve kaçmasından endişe ettiği genci ambulansa kadar sedye kullanmadan kendileri taşıdı.

Olay, Perşembe akşamı saat 22: 00 sıralarında Antalya'nın kepez ilçesi Göksu Mahallesinde bulunan bir üst geçitte yaşandı. İsminin Mesut A. (27) olduğu öğrenilen genci üst geçitte korkulukların dışında görenler hemen 112 Acil çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen polis önce üst geçidin altından akan trafiği kesip genç adamı ikna etmeye çalıştı. Yaptığı bir işin karşılığında 50 bin lirasını alamadığını söyleyen ve korkulukların diğer tarafında bazen ellerini bırakarak ayakta duran adamı olay yerine gelen karısı da ikna edemedi. İkna çabalarına cevap vermeyen genç adam için üst geçit altına branda kesilirken kesilen trafik sebebiyle Antalya-Alanya karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.1,5 saat sonda genç adama yaklaşmayı başaran resmi ve sivil polisler, Mesut A.'nın bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalamayı başardı. 5-6 polisin korkulukların diğer tarafında elinden ve belinden yakaladığı genç adam, direnince güçlükle korkulukların diğer tarafına alınabildi. Yere yatırılan Mesut A., sakinleşmeyince, yeniden korkuluklara doğru yöneleceği ihtimaline karşılık sedye istemeyen polisler genci yaklaşık 50 metre taşıyarak merdivenlerden indirip ambulansa kadar getirdi.Burada sedyeye alınan Mesut A. kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi
Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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