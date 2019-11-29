Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
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Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

29.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:50
Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

'nın ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

'ın kullandığı 07 KM 924 plakalı tur otobüsü, Kumluca-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Otobüsteki 2'si Rus turist 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki 21 kişi, başka araçlarla yola devam etti.

Kaynak: AA
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