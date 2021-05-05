Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri defnedildi
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Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri defnedildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri defnedildi
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışması sonucu alev alan kamyonette hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri toprağa verildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışması sonucu alev alan kamyonette hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri toprağa verildi.

Hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Sabri Kavuk (29) ile kuzeni İsa İşlek'in (32) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumunda DNA örneği ve otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, Yalınlıgediği Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Büyükköy Mahallesi Naldöken kara yolunda 3 Mayıs'ta, Ramazan İ'nin (22) kullandığı 07 RG 500 plakalı çekici, Sabri Kavuk (29) yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Kazada, alev alan kamyonette sürücü Kavuk ile yanındaki İsa İşlek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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