Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı.

Hakan Çolak'ın kullandığı 34 J 6130 plakalı otomobil, Isparta'dan Antalya yönüne giderken Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Sürücünün 2 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen olay yerinde, eşi Merve Çolak (28) ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ailenin, ağır yaralanan 1 yaşındaki oğlu Yavuz Selim, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde, baba Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA