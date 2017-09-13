Antalya'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde polis takibi sonucu durdurulan otomobile, kontrol sırasında tur minibüsü çarptı. Otomobilde çıkan yangında 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.



Manavgat'tan Antalya istikametine seyreden İsmail Tafur yönetimindeki 07 AHF 22 plakalı otomobil, Serik ilçesi girişindeki polis kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.



Otomobili takibe alan polis, aracı Cumalı Mahallesi girişinde durdurdu. Polis durdurduğu otomobili kontrol sırasında aynı istikamete seyreden İsa Çetin yönetimindeki 07 C 32663 plakalı tur minibüsü duramayarak park halindeki araca çarptı.



Çarpma sonucu otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. O sırada araç içerisinde arka koltukta bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen, Suriye uyruklu oldukları ileri sürülen 2 kişi araç içerisinden çıkamadı ve yanarak olay yerinde öldü.



Kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Tamamen yanan aracın arka koltuğundaki 2 ceset çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis olayla ilgili araç sürücüleri İsmail Tafur ve İsa Çetin'i gözaltına aldı. Otomobil sürücüsü, ölen iki kişinin Manavgat'ta otostopla aracına bindiğini kaydetti.