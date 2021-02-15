TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki

15.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:42

Antalya'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi grup, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Antalya'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi grup, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Şarampol Caddesi devamındaki Kapalı Yol'da toplanan TGB üyeleri, "Kahrolsun PKK-HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açtı.

Türk bayrağı taşıyan grup, şehit edilen Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Saygı duruşunda bulunanlara ve İstiklal Marşı'nı okuyanlara çevredekiler de eşlik etti.

Antalya Valiliğince 3 Şubat'ta alınan 15 gün süreli basın açıklaması yasağı nedeniyle TGB İl Başkanı Nilay Güven, yazılı açıklama yaptı.

Güven, Gara'da terör örgütü PKK tarafından haince öldürülen 13 şehit için toplandıklarını belirtti.

"Terör örgütünün siyasi uzantılarını ne mecliste ne de bu topraklarda barındırmayacağız." ifadesini kullanan Güven, şunları kaydetti:

"ABD'nin piyonu PKK ve HDP'nin son çırpınışlarını görmekteyiz. Bu kalleş saldırı, kaçacak deliklerinin kalmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir. HDP'nin, PKK'nın ve ortaklarının sonu gelmiştir. Diyarbakır'da analarımız başka anaların yüreği yanmasın diye amansız bir mücadele veriyor. Kahraman Mehmetçik sınır ötesinde ve topraklarımızda PKK'ya soluk aldırmıyor. Türk milleti, genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle devletinin ve polisinin her daim bir adım arkasında birleşiyor. 'Katil Polis' diyenlere, 'Katil devlet' diyenlere, PKK'nın adına kılıf uydurup HDP ile iş birliği peşinde koşanlara buradan bir kere daha sesleniyoruz.

Türk devleti, topuyla, tüfeğiyle, milletiyle PKK ile iş birliği yapanların üzerine gitmektedir. PKK'nın başına yıkılan mağaralar, terör yuvası olan HDP binalarına yapılan operasyonlar bu gerçeği bizlere bir kez daha göstermektedir."

TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki
TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki
TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki
TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Buse Varol Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:42:29. #1.16#
title