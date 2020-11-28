Telefon direklerinden kablo hırsızlığı

Antalya'nın Serik ilçesinde telefon direklerindeki yaklaşık 200 metre kablo çalındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde telefon direklerindeki yaklaşık 200 metre kablo çalındı.

Orta Mahallesi Serik-Belek yolundaki telefon direklerindeki kabloların kesilerek çalındığını fark edenler, durumu polise bildirdi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Direkler arasındaki kabloları keserek çalan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer