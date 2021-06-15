Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı

Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyonetiyle çarpan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyonetiyle çarpan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gazipaşa ilçesinde yaşayan Y.A. İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aralarında yaşanan tartışma üzerine kardeşine ait iş yerine 07 UH 370 plakalı kamyonet ile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, müşteriler ve çalışanlar panik yaşadı.

Elinde kesici alet de bulunan Y.A. zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonetinden indirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.A'yı gözaltına aldı.

Kamyonet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kamyonetin çarpma anı ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı
Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı
Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı
Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyadı
Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burcu Biricik Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:58:04. #1.15#

title