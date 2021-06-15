Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı

Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyonetiyle çarpan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyonetiyle çarpan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gazipaşa ilçesinde yaşayan Y.A. İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aralarında yaşanan tartışma üzerine kardeşine ait iş yerine 07 UH 370 plakalı kamyonet ile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, müşteriler ve çalışanlar panik yaşadı.

Elinde kesici alet de bulunan Y.A. zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonetinden indirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.A'yı gözaltına aldı.

Kamyonet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kamyonetin çarpma anı ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur