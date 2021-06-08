Antalya'da tarlanın istinat duvarı çöktü: 2 yaralı
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Antalya'da tarlanın istinat duvarı çöktü: 2 yaralı

Antalya'da tarlanın istinat duvarı çöktü: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, iş makinesiyle düzenleme yapılan tarladaki istinat duvarının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, iş makinesiyle düzenleme yapılan tarladaki istinat duvarının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şatırlı Mahallesi Uzunsakallar mevkisindeki bir tarlanın istinat duvarı, düzenleme yapıldığı sırada meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bu sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen iş makinesinin operatörü Ferdi Akyal (24) ile aracı yönlendiren Hüseyin Çalışkan (17) yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Çalışkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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