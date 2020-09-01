Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti
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Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti

Antalya'da otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen başpehlivan Hakkı Aygün, silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybeden Aygün'ün 2 yıl önce de silahla yaralandığı ortaya çıktı.

01.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:23

Antalya'da başpehlivan Hakkı Aygün, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise olaydan sonra cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay dün gece 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Hakkı Aygün'ü (35), bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

YERDE YARALI ŞEKİLDE YATIŞI KAMERADA

Aygün burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli U. C. S.'yi gözaltına aldı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Hakkı Aygün'ün yerde yaralı şekilde yatışı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

2018 YILINDA SİLAHLA YARALANMIŞTI

Öte yandan Hakkı Aygün'ün 24 Mart 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı. Başpehlivan, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti.

Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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