Antalya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

18.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:44

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Saray Mahallesi'nde Okan Ç. ve Gökmen B. arasında "alacak meselesi"nden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökmen B, yanında taşıdığı tabancayla Okan Ç'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Okan Ç, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA