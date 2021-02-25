Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
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Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi

25.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:06
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi

ANTALYA'da parkta silahlı iki kişi olduğu ihbarı üzerine alarma geçen polis ekipleri, falezlerde denizin sıfır noktasına kadar inip, arama yaptı.

ANTALYA'da parkta silahlı iki kişi olduğu ihbarı üzerine alarma geçen polis ekipleri, falezlerde denizin sıfır noktasına kadar inip, arama yaptı. Ancak şüpheliler bulunamadı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için evden çıkan bir kişi, parkta üzerinde siyah mont bulunan iki kişi olduğunu fark etti. Bu kişilerden birinde tabanca, diğerinde uzun namlulu tüfek olduğunu öne süren vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbarı yapan vatandaş ile görüşen ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda falezlerde denizin sıfır noktasına kadar inip, arama yaptı. Yaklaşık 45 dakika boyunca falezlerde arama yapan ekipler, şüphelilere ulaşamadı.Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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