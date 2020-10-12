Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı
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Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı

12.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:52

Antalya'da kaldırımda maske satan seyyar satıcı, kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kadın zabıta görevlisine saldırdı. Kadın zabıtanın el parmakları zedelenirken, tehditler savuran seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kayboldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının 'Emrah' olduğu belirtilen satıcıya tezgahını kaldırmasını söyledi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başlayan kadın zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran seyyar satıcı, elinden telefonu almak istedi.

''HIRSIZLIK YAPMIYORUZ''

Bu sırada çekime devam eden A.Ö.'ye, neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin?" diyerek saldırdı. Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı sırasında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö., çevredekilerden yardım istedi. A.Ö., "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye seslendi. Seyyar satıcı, ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarının zedelendiği belirtildi.

Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı
Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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