Antalya'da Sertifika Töreni

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yıl boyunca 4 bin 691 havuzda yapılan kontrollerde 904 turizm işletmesine sertifika verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 189 işletmedeki 4 bin 691 havuzda, havuz ve havuz suyu kalitesinin belirlenen şartlara uygun olduğunun belirlenmesi için yıl boyunca kontroller yapıldı.

Yapılan kontrollerde istenilen kriterlere uygun olan 904 turizm işletmesi tespit edildi.

Belek Turizm Merkezinde bir otelde düzenlenen törende, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, sağlık çalışanları ve işletmelerin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Şimşek ve Hülür, işletmelere "Temiz havuz sertifikası" takdim etti.

Açıklamada, havuzların sıcaklık, ph, serbest klor ve mikrobiyolojik analiz sonuçları ile havuzda bulunması zorunlu olan sertifikalı cankurtaran ve sağlık veya kimya eğitimi almış havuz operatörü yönünden izlenen turizm tesislerine, bir takvim yılı sonunda yapılan değerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olması durumunda "Temiz havuz sertifikası"nın verildiği ifade edildi.