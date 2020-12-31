Antalya'da şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Antalya'da şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

31.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:56
Antalya'da şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Finike ilçesinde şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Finike ilçesinde şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman Sarı'nın (30) kullandığı otomobil, Finike-Elmalı kara yolu Yalnız Mahallesi Kapıçay Göleti yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı, alevlere yoldan geçen sürücüler müdahale etti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yalnız olan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kumluca ilçesinde seracılık yapan Sarı'nın Elmalı ilçesindeki evine gittiği öğrenildi.

Sarı'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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