Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum
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Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum

25.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:49

Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum Sahile 200 metre mesafede 15 dakika saren hortum karaya ulaşmadan sona erdi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak sonrası denizde hortum çıktı.

Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum

Sahile 200 metre mesafede 15 dakika saren hortum karaya ulaşmadan sona erdi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak sonrası denizde hortum çıktı. Kıyıdan 200 metre uzaklıkta çıkan hortum, yaklaşık 15 dakika boyunca denizde ilerledi, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gazipaşa ilçesinde öğlen saatlerinde aniden sağanak yağmur başladı. Saat 12.30 sıralarında ise Koru Sahili'nin yaklaşık 200 metre açıklarında birden hortum belirdi. Devasa hortumu görenler hemen cep telefonlarına sarıldı. İlçenin farklı noktalarından görülebilen hortum, 15 dakika boyunca denizde ilerledi, ardından gözden kayboldu. Tüm bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum
Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum
Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum
Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ

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