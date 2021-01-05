Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
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Antalya'da sağanak etkili oldu (3)

05.01.2021 19:06 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:10
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)

KUMLUCA'DA DOLUDAN SERALAR ÇÖKTÜAntalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkisinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri çöktü, bazı seralarda da su baskını oluştu.

KUMLUCA'DA DOLUDAN SERALAR ÇÖKTÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkisinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri çöktü, bazı seralarda da su baskını oluştu. Çöken seraların içine dolu ve yağmur suyu girdi. Bölgede yaklaşık 150-200 dönüm seranın etkilendiği belirtildi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),


Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)
Antalya'da sağanak etkili oldu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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