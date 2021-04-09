Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi
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Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar, bir marketin önce reklam flamasını ardından da dondurma dolabını sürükledi.

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar, bir marketin önce reklam flamasını ardından da dondurma dolabını sürükledi. Market sahibinin ve içeride bulunan vatandaşların dondurma dolabını yakalamaya çalışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da etkili olan rüzgar, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde bulunan reklam flamasını, ardından da içi dolu olan dondurma dolabını sürükledi. Market sahibi ve içeride bulunan şahısların dolabı ve flamayı yakalamaya çalışmaları renkli görüntülere neden oldu. Ortaya çıkan renkli görüntüler, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Flamayı tutmaya koşarken arkasından dondurma dolabı sürüklendi"

Rüzgarın etkisi ile flamanın uçtuğunu gören şahıs, koşarak flamayı yakalamaya çalıştı. Şahıs flama için koşarken arkasından dondurma dolabı sürüklendi.

Ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılar

Dolabın da rüzgarın etkisi ile sürüklendiğini gören şahıslar, marketin içerisinden ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılar. Biri kenardaki demirlere tutunarak ayakta kalmaya çalışırken, içeriden koşan diğer kişi de hızını alamayıp kayarak marketin dışına çıktı. 3 kişi dondurma dolabını rüzgarın etkisi ile sürüklenmekten son anda kurtardı. - ANTALYA

Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi
Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi
Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi
Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi
Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi
Antalya'da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:44:59. #1.15#
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