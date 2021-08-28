Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan otomobildeki şahıs üzerinde, ruhsatsız tabancı ve fişek ele geçirildi.

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan otomobildeki şahıs üzerinde, ruhsatsız tabancı ve fişek ele geçirildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktasında, jandarma ekipleri içinde S.G'nin bulunduğu aracı durdurdu. S.G'nin üzerinde yapılan arama 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Şelaleden düşen kişiyi kurtarmak için giden sağlık görevlisi, yaralının arkadaşını olduğunu görünce şok yaşadı
Şelaleden düşen kişiyi kurtarmak için giden sağlık görevlisi, yaralının arkadaşını olduğunu görünce şok yaşadı
Karısını 3. kattan atıp intihar süsü verdi! Olay şahidi olan minik kız, 'Baba ben annemi çok seviyorum' diye yalvarmış
Karısını 3. kattan atıp intihar süsü verdi! Olay şahidi olan minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Kemal Sunal Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:03:50. #1.16#

title