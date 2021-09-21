Antalya'da raylı sistem projesinin test sürüşleri başladı
AA / Alperen Baran Metecan - Haberler | Güncel
Antalya Büyükşehir Belediyesince üçüncü etap raylı sistem hattı tamamlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesince üçüncü etap raylı sistem hattı tamamlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hat üzerinde yapılan sistem denetlemesinin ardından test sürüşleri başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, üç farklı kategoride kum torbalarıyla testler yaptıklarını kaydetti.
Tonguç, Atatürk ve müze durağı arasındaki test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından hattın hizmete açılacağı belirtti.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Alperen Baran Metecan - Son Dakika Haberleri