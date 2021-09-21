Antalya'da raylı sistem projesinin test sürüşleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesince üçüncü etap raylı sistem hattı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hat üzerinde yapılan sistem denetlemesinin ardından test sürüşleri başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, üç farklı kategoride kum torbalarıyla testler yaptıklarını kaydetti.

Tonguç, Atatürk ve müze durağı arasındaki test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından hattın hizmete açılacağı belirtti.