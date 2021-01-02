Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

02.01.2021 00:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 00:56
Antalya'da polisin

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü, polislerin kovalamacası sonucu Meltem Mahallesi'ndeki ara sokakta yakalandı.

Alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirtilen sürücü E.Y.D. ile polise zorluk çıkan eşi B.D, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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