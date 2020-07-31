Antalya'da pansiyonda yangın Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında pansiyon ve 10 bungalov ev hasar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında pansiyon ve 10 bungalov ev hasar gördü.

Olimpos mevkindeki Ramazan Karataş'a ait pansiyonda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki bungalov evlere sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale edildi.

Vatandaşların da destek olduğu çalışmalarla söndürülen yangında, pansiyon ile 10 bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA