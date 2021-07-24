Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi
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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.

Sema Dönmez'in (21) kullandığı 07 DBY 75 plakalı motosiklet, Mavikent Mahallesi'nde seyir halindeyken Tuncay T'nin yönetimindeki 07 TCY 74 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kızın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemleri sonrası cenazeyi teslim alan Dönmez'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Tuncay T'nin, Mavikent Jandarma Karakolu'na giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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