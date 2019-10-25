Antalya'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Antalya'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Antalya Serik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

25.10.2019 20:50
Antalya'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Antalya Serik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Erdinç M. idaresindeki 07 MLK 05 otomobil, Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Yaşar Demirel'in kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan Demirel, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Erdinç M, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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