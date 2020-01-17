Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otoparktaki bir otomobilden teyp çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

17.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:40
Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde otoparktaki bir otomobilden teyp çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'ndeki otoparkta bulunan otomobilin teybinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği M.H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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