Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler » Güncel » Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:28
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkisinde 'in (31) kullandığı 07 VFP 32 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Demet ve yanında bulunan arkadaşı Ünal Doğan (50) araç içinde sıkıştı. Vatandaşların vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkarttı.

Yaralılar, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Doğan hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Mustafa Demet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler