ANTALYA'DA, OTELDE HINCA HINÇ 'KORONA' PARTİSİ
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ANTALYA'DA, OTELDE HINCA HINÇ 'KORONA' PARTİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor.

ANTALYA'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat'ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri 'pes' dedirtti.

Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da pandemi kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, kural tanınmazlığın belgesi olarak kayıtlara geçti. Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yaşananlar orada bulunan katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor.

ANTALYA'DA, OTELDE HINCA HINÇ 'KORONA' PARTİSİ
ANTALYA'DA, OTELDE HINCA HINÇ 'KORONA' PARTİSİ
ANTALYA'DA, OTELDE HINCA HINÇ 'KORONA' PARTİSİ
ANTALYA'DA, OTELDE HINCA HINÇ 'KORONA' PARTİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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