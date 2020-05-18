Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm
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Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm

Antalya'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm
18.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:53

Antalya'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür otelde konaklayan 54 yaşındaki emekli İbrahim Aytaç'ı, odaya temizlik için giren görevli hareketsiz şekilde buldu. Otel yetkilileri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otele gelen sağlık ve polis ekipleri, Aytaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Aytaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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