Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi
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Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı.

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı.

Baba Mustafa Haytaoğlu ve yakınları, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumundan aldı.

Cenazenin yarın sabah Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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