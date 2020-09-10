Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çok yakın bölgede yerleşim yerlerinin de bulunduğu öğrenildi.

10.09.2020 00:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:50

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede yerleşim yerlerinin de bulunduğu öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kaynak: DHA

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