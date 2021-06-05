Antalya'da ölü caretta caretta bulundu
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Antalya'da ölü caretta caretta bulundu

Antalya'da ölü caretta caretta bulundu
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Kaş Belediyesi Acısu Plajı'nda bazı vatandaşlar, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu ve vücudunda kan görülen kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu Kaş Belediyesine bildirdi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemede deniz kaplumbağasının 30 santimetre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Kaplumbağa, ekiplerce sahilden alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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