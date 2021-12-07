Antalya'da öğrencinin kafasının satırla kesildiği olayın ardından rektörden duygu dolu paylaşım

Antalya'daki özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Güney, daha sonra, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.

"SANIRIM DÜNYA ASLA DAHA İYİ OLMAYACAK"

Tüm Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilgisayar mühendisliği öğrencimiz Mehmet Sami Tuğrul'u cinayete kurban verdik. Çok üzgünüm. Kelimeler öfkemi ve hüznümü ifade etmekte yetersiz kalıyor. Ailesine, arkadaşlarına, üniversitemize başsağlığı diliyorum. Sanırım dünya asladaha iyi olmayacak…" ifadelerini kullandı.

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