Antalya'da Norveçliler, 'Defol 2020' yazılı dövizi parçaladı
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Antalya'da Norveçliler, 'Defol 2020' yazılı dövizi parçaladı

31.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:10
Antalya'da Norveçliler, 'Defol 2020' yazılı dövizi parçaladı

ANTALYA'da bir grup Norveçli, 2021 yılını sahilde 'Get out 2020: Defol 2020' yazılı dövizle karşıladı.

ANTALYA'da bir grup Norveçli, 2021 yılını sahilde 'Get out 2020: Defol 2020' yazılı dövizle karşıladı. Daha sonra dövizi yırtan Norveçliler, "Happy new years: Mutlu Yıllar" diye bağırdı.

Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu, yılbaşı gecesi kentteki turistlerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirince, yabancılar da bu akşam saat 21.00 ile 1 Ocak Cuma günü saat 10.00'a kadar kısıtlama kapsamında olacak. Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili'ne gelen ve başlarında Noel baba şapkası bulunan bir grup Norveçli, 'Get Out 2020: Defol 2020' yazılı dövizi açtı. 2021 yılını sahilde karşılayan Norveçliler, "Happy new years" (Mutlu Yıllar) diye bağırdı ve dövizi yırtıp parçaladı.O anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Antalya'da Norveçliler, 'Defol 2020' yazılı dövizi parçaladı
Antalya'da Norveçliler, 'Defol 2020' yazılı dövizi parçaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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