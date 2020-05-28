Antalya'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
28.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:42
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Fatih Uysal'ın (22) kullandığı 07 AIZ 505 plakalı motosiklet, Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde devrildi. Kazada yaralanan Uysal'a, bölgeden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA