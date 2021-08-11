Son dakika haberi! Alanya'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı Rus turist öldü
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Son dakika haberi! Alanya'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı Rus turist öldü

Son dakika haberi! Alanya'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı Rus turist öldü
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Galina Volkovaıa (81), motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Galina Volkovaıa (81), motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün Oba Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Mustafa H.A.'nın (25) kullandığı 07 AJN 803 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Rus Galina Volkovaıa'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle turist ve sürücü, yola savrularak sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rus turist Volkovaıa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Mustafa H.A. ise sağlık görevlilerince ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen sürücünün daha sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. Galina Volkovaıa'nın cansız bedeni ise savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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