Antalya'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukapı Mahallesi yolu üzeri Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Ulukapı Mahallesi istikametine seyir halindeki Hüseyin Koç yönetimindeki 07 LUH 14 plakalı motosiklet, Yenimahalle mevkiinde aynı istikamette yolun sağ şeridinde seyir halinde bulunan Arif Şen'in kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Koç, motosiklette yolcu olarak bulunan Süleyman Zengin ve bisiklet sürücüsü Arif Şen yola düşerek yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

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