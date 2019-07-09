Antalya'da midibüsün çarptığı Rus turist öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsünün çarptığı Rus turist hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsünün çarptığı Rus turist hayatını kaybetti.
Murat Y'nin kullandığı 51 AAP 822 plakalı tur midibüsü Mahmutlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Sergei Demchenko'ya (37) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden turistin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sürücü Murat Y, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri