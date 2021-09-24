Midibüs ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Midibüs ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsü ile kepçenin karıştığı kazada kepçe sürücüsü yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsü ile kepçenin karıştığı kazada kepçe sürücüsü yaralandı.

Serik İlçesi Serik- Manavgat D-400 karayolu Aspendos köprüsü mevkisinde Mustafa Tunç'un kullandığı iş makinası ile aynı yönde seyreden Eray Cesur'un kullandığı 07 AEC 193 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada iş makinası sürücüsü Tunç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpışmanın etkisiyle iş makinası yoldan çıkarak devrildi.

Kepçe operatörü Tunç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tur midibüsünün Antalya Havalimanı'ndan 13 turisti alarak Manavgat'taki otellere götürdüğü öğrenildi. Turistler, başka bir araçla otellerine gönderildi.

Kaza nedeniyle D-400 karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Midibüs ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Midibüs ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Midibüs ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Midibüs ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Midibüs ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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