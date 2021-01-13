Antalya'da mantar toplamaya giden bir kişi ölü bulundu
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Antalya'da mantar toplamaya giden bir kişi ölü bulundu

13.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:44
Antalya'da mantar toplamaya giden bir kişi ölü bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda hareketsiz bulunan bir kişinin öldüğü belirlendi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda hareketsiz bulunan bir kişinin öldüğü belirlendi.

Güzle Mahallesi, Yazır Güzlesi mevkisindeki ormanlık alanda bir kişiyi hareketsiz bulan civar sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mehmet Çıra (48) olduğu belirlenen bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kesin ölüm nedeninin saptanması için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Çıra'nın, yaklaşık 3 ay önce kalbinden operasyon geçirdiği ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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