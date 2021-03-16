Son dakika haber... Antalya'da lüks villada 4 kişin ölümü
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Son dakika haber... Antalya'da lüks villada 4 kişin ölümü

16.03.2021 01:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 01:31

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da lüks villada 4 kişin ölümü Ailenin erkek çocuğunun anne baba ve kardeşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada 4 kişilik ailenin cansız bedeni bulundu.

Antalya'da lüks villada 4 kişin ölümü

Ailenin erkek çocuğunun anne baba ve kardeşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada 4 kişilik ailenin cansız bedeni bulundu.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak üzerindeki bir sitedeki 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları durumu siteye yakın yerde yaşayan arkadaşlarına bildirdi. Siteye gelen akrabaların arkadaşına kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla eve gelen polis ekipleri, girdikleri villada 4 kişinin cansız bedenini buldu. Olay yeri ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor. Ailenin bir yıldır bu villada yaşadığı ve anne babanın emekli olduğu öğrenildi. Savcılık ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin villadaki incelemeleri devam ediyor.

Son dakika haber... Antalya'da lüks villada 4 kişin ölümü
Son dakika haber... Antalya'da lüks villada 4 kişin ölümü
Son dakika haber... Antalya'da lüks villada 4 kişin ölümü
Son dakika haber... Antalya'da lüks villada 4 kişin ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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